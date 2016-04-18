Ушел из жизни руководитель «Сумотори-Авто» Евгений Макаров

Скончался один из руководителей группы компаний Sumotori, директор ДЦ Kia, Mazda, Subaru и Suzuki ООО «Сумотори-Авто» Евгений Михайлович Макаров. О смерти от болезни молодого менеджера сообщил председатель совета директоров группы компаний, бывший глава Владивостока Виталий Веркеенко, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на «КП-Владивосток».

«Так много бед и страданий выпало уже всем в этом году. И так не хочется ещё плохих новостей... В семье Сумотори произошла трагедия — ушел из жизни наш Женя Макаров. В это просто невозможно поверить, но все старания врачей, коллег, друзей и семьи и само жизнелюбие Жени — не смогли побороть тяжелейший недуг», — написал экс-мэр в своем аккаунте Facebook.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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