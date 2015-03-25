Благоустройство продолжается: Места для парковок появятся на излюбленном приморцами пляже  

Излюбленное место отдыха жителей Славянки и гостей пляжа в бухте Баклан благоустроили за счет субсидии из бюджета Приморского края. Как на территории выполнено поручение губернатора, проверил руководитель агентства по туризму Приморья Владимир Щур, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на правительство края.

По словам главы ведомства, в 2020 году в рамках государственной программы «Развитие туризма в Приморском крае» была впервые предусмотрена субсидия на благоустройство мест туристского показа, включая места массового отдыха у воды. На эти цели из регионального бюджета была направлено более 50 миллионов рублей.

«По поручению губернатора агентство по туризму разработало порядок предоставления субсидии муниципальным образованиям и юридическим лицам. В результате в этом году мы уже благоустроили тропу в селе Безверхово и занялись пляжем бухты Баклан в Хасанском районе», – отметил он.

В настоящее время работы на пляже, который пользуется наибольшей популярностью у жителей Славянки, практически завершены – установлена спасательная вышка, оборудованы раздевалки, освещение.

«Весь пляж протяженностью 550 метров будет благоустроен. К началу сезона вывезут водоросли, которые были заброшены тайфуном, и это место будет полностью готово к приему гостей», – говорит Владимир Щур.

Вблизи прибрежной зоны убраны незаконные постройки, в дальнейшем эти участки будут предоставлены инвесторам для развития инфраструктуры пляжа. По аналогии с зарубежными курортами появятся и оборудованные места для парковок.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]