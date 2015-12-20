«Так и не смогла»: Ситуацию с женщиной на дороге обсуждают в Сети

Случай на дороге с женщиной в Уссурийске попал на видео, сообщают «Вести:Приморье».

Так, в одном из приморских пабликов опубликовано видео, на котором видно, как немолодая женщина пытается перейти дорогу на кольце Пушкина. Вернее, дорогу она уже перешла, а вот преодолеть сугроб у края не может. Один из пешеходов пытается ей помочь. Но даже в этом случае у нее ничего не получается. Дорогу почистили. Снег и лед оставили у обочины. Именно эти кучи и не дали преодолеть женщине участок дороги.

В комментариях паблика отметили, женщину жалко, но непонятно, почему она не захотела пройти несколько метров до пешеходного перехода. Быть может, именно там и снег убран. Жители города отметили, иногда такое отношение к собственной жизни превращается в трагедию для многих.

«Самый прикол в том, что молодой и бодрый побоится там перебегать, даже в летний сезон, потому что на кольце вечная суета и едут со всех полос, только успевай шеей крутить. А вот такие "божьи одуванчики" видят цель - не видят препятствий. Езжу там постоянно, и чуть ли не каждый день такие "зайчики". Одно оправдание - если деменция», «А зачем там ходить, поодаль есть пешеходный переход. Очищенный и регулируемый, всего лишь пройти ещё немного, а не бежать в неположенном месте», «Она не должна там проходить», «На пешеходных переходах всё так и происходит ... Потому что одно чистят - грейдеры авто дорогу очищают, а другое - все пешеходные переходы - проходы засыпают!», «Где она идёт нет пешеходного перехода», «Там нет пешехода не надо там бабушкам лазить на дороге», «Бесит это! Неужели так сложно это почистить ! Бедные старики! С коляской вообще надо маршрут прописывать, тоже не везде можно пройти», «А потом ой сбили убили, водитель убийца до пешеходного лень пройтись», пишут в комментариях.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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