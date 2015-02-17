«Тело на дороге»: Ночные зарисовки напугали водителей Владивостока

На дороге на Русском острове появились необычные рисунки, сообщают «Вести:Приморье».

В одном из приморских пабликов обсуждают рисунки, которые появились на дороге. Многие приходят в недоумение, откуда они появились, а главный вопрос - что хотели сказать авторы. Креатив от студентов или место преступления?

Однако в группе ВКонтакте Подслушано ДВФУ, отмечено, инициатором этого художества стала арт-группа. Таким способом ребята хотели обратить внимание на проблему, которая существует. Именно так они напомнили пешеходам, что, переходя дорогу в неположенном месте, можно попасть под колеса авто. Ведь именно таким способом криминалисты очерчивают тело погибшего.

«Явно юрфак альбом по криминалистике заполняет)», «Видимо для тех, кто от остановки не может дойти до пешеходного перехода», «Это приколдес высшего уровня», «Чтоб через дорогу не бегали)) а что? Может подействует», «Чёрный юмор господа», отметили в комментариях.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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