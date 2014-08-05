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«Водители в ступоре»: Тело неадеквата пытаются объезжать на дороге в районе Чуркина (видео)

«Водители в ступоре»: Тело неадеквата пытаются объезжать на дороге в районе Чуркина (видео)

Источник фото: скрин видео @dps_mesto

Во Владивостоке в районе Чуркина водители буквально впадают в ступор, сообщают «Вести:Приморье».

Такое состояние вызвано тем, что они видят на дороге. Тело лежачего мужчины с разведенными в стороны руками вызывает недоумение и шок. Что он делает?

В комментариях предполагают, наркоман под дозой. Другие боятся того, что кто-то из водителей не заметит и переедет.

«Закладку поднял, и упал», «самосвал точно переедет», «Ещё и кто-нибудь пострадает из-за этого куска...».

 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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