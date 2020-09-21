«Новый» штраф предлагают ввести для граждан

За отсутствие масок на посетителях концертов и других массовых мероприятий следует штрафовать не заведения, а самих нарушителей, сообщают «Вести:Приморье». С соответствующей инициативой выступила зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко.

«Я считаю, что штрафовать надо не залы, а граждан. Как только поймали, так и штрафовать», — рассказала Драпеко в эфире «Говорит Москва». По ее словам, российским властям стоит перенять европейский опыт — перестать накладывать санкции на сами заведения, а штрафовать непосредственно нарушителей масочного режима.

Депутат подчеркнула, что внутри таких залов существуют системы видеонаблюдения. Кроме того, контролировать соблюдение противоэпидемических правил должна служба охраны и билетеры, отмечает ura.ru.

Напомним, в Приморском крае за прошедшие сутки зафиксирован 241 новый случай COVID-19. С нарастающим итогом количество заболевших составило 24 981 человек. Не справились с инфекцией 287 пациентов, всего выздоровевших - 17 520.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]