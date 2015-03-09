Путин заявил, исполнители и заказчики убийства Немцова, найдены

Президент России Владимир Путин заявил, что по делу об убийстве Бориса Немцова "в целом все понятно": исполнители и заказчики найдены, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на РИА Новости.

"Недавно я с коллегами еще это обсуждал, надо дорабатывать, наверное, <...>, но в целом все понятно", — сказал глава государства на видеовстрече с членами Совета по правам человека. Стенограмма опубликована на сайте Кремля.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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