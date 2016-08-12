Оторопь берет: Владимир Путин высказался о контенте на телевидении

Контролируя телеконтент, нужно действовать аккуратно, но из ряда вон выходящие вещи важно ограничивать, заявил президент Владимир Путин. Об этом он заявил в ходе видеоконференции с членами Совета по правам человека, сообщают «Вести:Приморье».

Накануне в ходе видеоконференции главы государства с членами Совета по правам человека была поднята тема морально-этических норм в СМИ и соцсетях. Журналистка Марина Ахмедова привела в пример темы некоторых ток-шоу на федеральных каналах: "От кого родила 12-летняя школьница?", "Беременна в 15". Кроме того, она заявила, что есть и те, кто готов торговать смертью в прямом эфире, отмечают vesti.ru.

Как сообщается на сайте Кремля, президент отметил, что редко смотрит телевизор из-за нехватки времени. "Но, иногда, если попадается, оторопь берет, я с вами полностью согласен", — сказал Путин.

Он подчеркнул, что контент на телевидении зависит от культурного уровня людей, "выпускающих в эфир подобные вещи". Президент выразил надежду на то, что со временем "мы сможем поднять этот уровень и перестанем шокировать граждан и корежить их сознание, а наоборот, будем укреплять".

При этом глава государства подчеркнул, что результатом жестких ограничений со стороны государства могут стать обратные реакции. Президент заверил, что государство будет действовать в этом вопросе аккуратно и обязательно будет работать в этом направлении.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]