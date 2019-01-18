"Очередной бесстрашный": опасный случай на дороге обсуждают пользователи Сети

В Находке водитель выехал на полосу встречного движения, - сообщает "Вести: Приморье". ДТП чудом удалось избежать. Видео инцидента попало в социальную сеть.

«Очередной бесстрашный», - пишет очевидец происшествия.

"Таких лихих ребят с каждым отчетным годом по итоговым сводка становиться все меньше. Они погибают или травмируются. Вот только жаль тех, кто невольно, из-за таких отморозков тоже погибают", "Не местный", "Какая разница, местный или нет? ПДД, знаки, разметки для каждого населенного пункта индивидуальные что ли?", "В меня такой чуть не въехал на этом же месте. Я по левой на кольцо повернул, а он по правой дальше прямо в меня поехал", "Ничего их не учит!", - поддержали автора видео подписчики.

Видео - "Виртуальная Находка".

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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