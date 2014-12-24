Седьмой жилой дом сдал в эксплуатацию резидент ТОР Большой Камень

Жилищное строительство — важнейшая составляющая экономического развития Приморья, так заявил резидент ТОР Большой Камень и, опережая сроки, возвел уже седьмой по счету жилой дом. Квартиры в нем большекаменцы смогут приобрести на очень выгодных условиях.

Торжественное перерезание ленты и долгожданный ключ от дома в руках. В городе Президентского внимания Большом Камне этот проект компания "Визит ДВ" реализовала в кратчайшие сроки, 6 июня заложили фундамент здания, спустя полгода жилой дом сдают.

Алексей Корниенко, депутат Государственной думы РФ:

«Я считаю, что эти дома, которые, впоследствии позволят реализовать основную проблему, это жилищную проблему, чтобы сюда приезжали специалисты, работали, жили в комфортных условиях. Вот компания "Визит ДВ" делает все возможное, чтоб эта проблема, жилищная, ушла далеко в прошлое. Ну, и после работы работники предприятий приходили в благоустроенное жилье, которым занимается данное предприятие».

ЖК носит статус «семейный» в уютной пятиэтажке всего по 30 квартир в подъезде, на этаже их не больше шести. Интересная планировка, электрическое теплоснабжение, развитая инфраструктура, есть даже подъемники для маломобильных людей. И бонус от застройщика – домофоные двери и застекленные лоджии. Даже сложности с выбором УК "Визит ДВ" взяла на себя.

Андрей Акимов, генеральный директор компании «Визит ДВ»:

«Мною было принято решение, мы открываем Управляющую компанию, и на этот дома зайдем со своей УК, по крайней мере, год, пока люди будут делать ремонт, мы будем контролировать».

65 тысяч за квадратный метр, квартиры будут продавать по договору купли-продажи, а старт самих продаж - конец декабря 2020 года, но предварительная запись уже открыта. Приобретая жилье на Блюхера, 41 в Большом Камне, можно воспользоваться Дальневосточной ипотекой, всего под 2 процента. "Визит ДВ" - один из немногих застройщиков, который предлагает такие условия.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]