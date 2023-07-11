«Городские технологии»: Новые скверы и сказочные парки от резидентов ТОР

Вместо многоэтажки — новый сквер. Резидент ТОРа, компания застройщик «Визит ДВ», построила в Большом Камне парковую зону для детей. Открыли её в День семьи, любви и верности. По соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) резидент ТОР построил пять многоквартирных жилых домов. А «Детский» сквер разбили рядом с новыми домами. Украсили территорию мультипликационные герои.

Репортаж Марии Ежевской.

В сказочный парк заглянула и наша съемочная группа.

Андрей Акимов, директор компании ООО СЗ «Визит ДВ»: «В мои детские годы это был у нас овраг».

Сейчас этот сквер место притяжение горожан - в нем «живут» мультгерои под кронами полувековых берёз и дубов.

Руководитель строительной компании Андрей Акимов делится, вырос в этом микрорайоне Большого камня. Теперь вместе с коллегами меняет его облик. «Визит ДВ» развернул здесь одну из своих стройплощадок, сейчас здесь возвышаются два монолитных крейсера с видом на главную достопримечательность города - кран-гигант «Голиаф», а рядом застройщик разбил сквер - «Детский».

Андрей Акимов, директор компании ООО СЗ «Визит ДВ»: «Данная фигурка выполнена из бетона. Она весит около 3 тонн. Это бетонные конструкции, мы пошли немного дальше, мы под неё сделали площадку, заармировали и забетонировали».

Герои сказок — магнит для малышей. В Приморье фигуры приехали из Краснодара, у каждой есть лицензия, сертификат качества. В пути ещё две архитектурные формы - герои мультфильмов «Жил-был пёс» и «Простоквашино». Удалось строителям сохранить и деревья, а дорожки сквера прошли по натоптанным ранее тропинкам.

Открыли сквер в символичный праздник — День семьи, любви и верности.

Ольга Серебренникова, и.о. главы городского округа Большой Камень: «То, что мы сегодня открываем этот сквер, который сделан застройщиком, — это показатель любви жителей города к тому место, где они живут».

Представители компании «Визит ДВ» подмечают, в жилом комплексе ещё есть свободные квартиры. Счастливчики будут жить рядом со сквером и любоваться видом на море. А в компании уже строят новые планы — озеленение сквера в формате «четыре сезона». Растения будут радовать жителей круглый год.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]