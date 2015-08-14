Причины не называются: Два района Владивостока продолжают отключать от электричества

Перебои с электроснабжением сохраняются в двух районах Владивостока — свет пропадает то на несколько часов, то на всю ночь. В обоих случаях сети принадлежат «Оборонэнерго», но компания не сообщает местным жителям, почему у них отключается электричество и когда это прекратиться. Тем временем в столицу Приморья пришли заморозки с холодным ветром, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на vl.ru.

На Эгершельде перебои с электроснабжением начались ещё на прошлой неделе.

«Каждый день с прошлой пятницы мы сидим без света, - рассказывает Елена, жительница дома на улице Лукоморье. - За вчерашний день электричество отключали три раза. Первый раз отключили утром до обеда. Около семи часов вечера опять отключили на 2,5 часа. А в 23 часа снова выключили. На данный момент, света в домах до сих пор нет. Мы звонили в «Оборонэнерго», нам сказали, что они не справляются с мощностью. Говорят, что наш коттеджный посёлок разрастается, а мощностей оборудования не хватает. Это полное враньё, потому что наши 20 домов как стояли, так и стоят, больше их не стало».

Из пяти последних дней жители провели без света три полные ночи, уточняют местные жители. При этом отопление в домах работает от электричества, так что его отсутствие в сочетании с пришедшими заморозками приводит к тому, что в жилых помещениях довольно быстро становится очень холодно.

Местное население и до ледяного дождя стабильно раз в месяц оставалось без электроснабжения на сутки или двое. В «Оборонэнерго», чьи сети и питают дома на части Эгершельда, не называют причин такого частого отключения. Реагируют на аварии в компании также неторопливо.

«Однажды, когда мы сидели без света уже три часа, мой муж позвонил в диспетчерскую, а они ответили, что ремонтная бригада ещё даже не выехала. Вот так они относятся к людям», - говорит Елена.

«Вчера было какое-то издевательство, утром отключили свет на три часа, в обед отключили, а потом ещё и ночью, - рассказывает Марина, жительница дома на ул. Полевая, 5. - У нас, у жильцов этого района, даже была мысль отказаться от «Оборонэнерго», но нам сказали, что это невозможно. Единственное, что мы можем, так это написать заявление, чтобы они поставили отдельную подстанцию. Люди, которые здесь живут давно, рассказывают, что история с постоянным отключение света продолжается более 30 лет».

Вечером во вторник, 15 декабря, администрация Владивостока сообщила, что «полностью восстановить электроснабжение в микрорайоне планируют в течение двух-трех часов». Однако и утром в среду, 16 декабря, жители Эгершельда продолжали сообщать об отключениях.

Со схожими проблемами столкнулись и жителям нескольких посёлков Русского острова. В начале декабря, пока шло восстановление резервных сетей, островитянам каждый день отключали свет на несколько часов без графика и предупреждения. Сети должны были восстановить к 11 декабря, но электричество продолжает пропадать с завидной регулярностью.

«Свет продолжают отключать: он то есть, то его нет, - говорит Денис Ясинков, житель посёлка Подножье. - Иногда бывает, что предупреждают об отключениях, но вчера без предупреждения обесточили весь остров. Свет отключили вечером, и дали только сегодня в пять часов утра».

Корреспондент обратился за комментарием к «Оборонэнерго» во Владивостоке, но комментировать ситуацию там отказались. Однако на официальном сайте компании опубликовано сообщение о том, что потребители острова Русский остались без электричества «в связи с прекращением электроснабжения со стороны подстанции 35 кВ АО "ДРСК"».

В пресс-службе компании «ДРСК» ответили, что информация, размещенная на сайте АО «Обронэнерго» не соответствует действительности и энергообъекты «ДРСК» на острове Русском работают в штатном режиме.

«Вчера, в 22:40 было зафиксировано отключение линии «Оборонэнерго», в 01:11 по запросу «Оборонэнерго» специалисты «ДРСК» произвели включение этой линии», - добавили в пресс-службе компании.

Напомним, массовые аварии на электросетях начались во Владивостоке после ледяного дождя и снегопада 19-20 ноября. Из-за многочисленных обрывов проводов и падения опор ЛЭП без электричества на шесть дней остался весь Чуркин, более недели света не было в посёлках на острове Русском и в районе Эгершельда. Несмотря на официальные заявления о том, что электроснабжение во Владивостоке полностью восстановлено, население всё ещё регулярно лишается света без предупреждения.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru