Из-за аварии крупный микрорайон Владивостока остался без света (список адресов)

Утром 25 августа из-за аварии на сети электроснабжения без света осталось 98 домов Первомайского района Владивостока, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сервис «Отключения воды и света» на VL.ru.

Света нет в домах по адресам:

40 лет ВЛКСМ, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21;

Борисенко, 12а, 16, 22а, 29, 30, 31, 32, 70, 70 стр. 1, 108а;

Героев Хасана, 4, 6, 10, 12, 13а, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 28, 34;

Гризодубовой, 33, 35, 37, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 100;

Марины Расковой, 1, 2, 2а, 2В, 2Б, 6;

Монтажная, 11-б, 15, 15а;

Нестерова, 6, 9, 10, 11, 12;

Сафонова, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16;

Сахалинская, 30, 32, 32а, 32-б;

Талалихина, 1, 2, 3, 5, 9, 12;

Часовитина, 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 21, 23, 25, 27.

По той же причине без горячей воды остались жители Часовитина, 9, 10, 17 и 17а. Холодную воду отключили в домах № 10 и 17а.









Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru