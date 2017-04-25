Из-за аварии крупный микрорайон Владивостока остался без света (список адресов)
Утром 25 августа из-за аварии на сети электроснабжения без света осталось 98 домов Первомайского района Владивостока, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сервис «Отключения воды и света» на VL.ru.
Света нет в домах по адресам:
40 лет ВЛКСМ, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21;
Борисенко, 12а, 16, 22а, 29, 30, 31, 32, 70, 70 стр. 1, 108а;
Героев Хасана, 4, 6, 10, 12, 13а, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 28, 34;
Гризодубовой, 33, 35, 37, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 100;
Марины Расковой, 1, 2, 2а, 2В, 2Б, 6;
Монтажная, 11-б, 15, 15а;
Нестерова, 6, 9, 10, 11, 12;
Сафонова, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16;
Сахалинская, 30, 32, 32а, 32-б;
Талалихина, 1, 2, 3, 5, 9, 12;
Часовитина, 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 21, 23, 25, 27.
По той же причине без горячей воды остались жители Часовитина, 9, 10, 17 и 17а. Холодную воду отключили в домах № 10 и 17а.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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