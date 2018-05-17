"Блэкаут" накрыл центр Владивостока (список адресов)
В результате аварии на сети электроснабжения днем 2 ноября без света остались 32 дома в центре Владивостока. Как сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на ресурс "Отключения воды и света. Владивосток", ориентировочно последствия аварии должны быть ликвидированы к 16 часам.
Список адресов:
Ленинский район (6)
Адмирала Фокина ул. 27, 29А
Океанский пр-кт 10А, 10Б, 12
Семеновская ул. 30
Фрунзенский район (26)
Алеутская ул. 43, 45А
Инженерный пер. 14А
Мордовцева ул. 3, 6, 8/3, 8А
Набережная ул. 16
Океанский пр-кт 13, 13А, 15/3, 15А, 17, 19А
Пологая ул. 53А
Семеновская ул. 15, 20, 21, 23
Тигровая ул. 16А, 22, 25, 26
Фонтанная ул. 17, 31, 35
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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