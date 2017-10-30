Анна Кузнецова рассказала о замене очного образования дистанционным

Есть ли у дистанционки шанс заменить очное образование? На этот вопрос "РГ" ответила Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова, сообщают «Вести:Приморье».

Очное образование - вопрос, который тревожит сегодня всех. Старшеклассники сидят на дистанте, младшеклассников классами отправляют на короткий карантин. Родители настроены пессимистично - до конца учебного года возврата к нормальной учебе не будет.

- Сейчас все меньше школ остается на глубоком дистанте, большинство возвращается на очную форму обучения. Дистант носит уже фрагментарные, комбинированные формы. Кто-то уходит, кто-то выходит. Я знаю школы, где при зафиксированной заболеваемости класс уходит на дистант, проходит карантинное время, дети обследуются, класс выходит, отметили Кузнецова.

В родительских сообществах активно обсуждается тема вечного дистанционного образования...

- Несмотря на неоднократно полученные ответы от министра просвещения, на позицию президента, которая заключается в том, что никогда дистанционное образование не подменит традиционное. Учитывая эти тревоги, в ближайшее время будет проведен круглый стол рабочей группы Общественного совета при Уполномоченном по правам ребенка как раз по поводу дистанционки. Мы считаем, что в проект приказа о цифровизации образовательной среды нужно внести уточнение - дистанционное обучение возможно только по желанию и с согласия родителей. В законе об образовании это закреплено, но в документе не упомянуто, что и вызывает тревогу родительской общественности. Поэтому мы считаем, что такая формулировка должна быть прописана, - уточнила Уполномоченный по правам ребенка.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]