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«Слухи и вбросы»: Путин заявил, каким будет образование после пандемии коронавируса
Президент России Владимир Путин заявил, что считает провокацией все слухи и вбросы о том, что после пандемии коронавируса дистанционное образование полностью заменит очное.
Об этом он сказал в ходе совещания на тему ситуации в сфере образования в условиях пандемии коронавируса.
«Все слухи и вбросы о том, что дистанционное образование полностью заменит или вытеснит очное, что будут закрыты традиционные школы и университеты, рассматриваю как откровенную провокацию», — отметил президент.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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