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Летальность от коронавируса в России оценил президент Путин

Летальность от коронавируса в России оценил президент Путин

Источник фото: pixabay.com

Президент России Владимир Путин прокомментировал летальность от коронавируса в стране, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на РИА Новости.

«Отмечу, что по одному из основных, я считаю, показателей эффективности нашей работы, по летальности, всё-таки здесь у нас ситуация выглядит неплохо. В России от коронавирусной инфекции на 100 тысяч населения летальность ниже, в разы ниже, чем во многих других странах, в том числе и в европейских странах с развитой системой здравоохранения», — заявил российский лидер.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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