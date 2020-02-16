Сегодня, 17:05
Летальность от коронавируса в России оценил президент Путин
Президент России Владимир Путин прокомментировал летальность от коронавируса в стране, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на РИА Новости.
«Отмечу, что по одному из основных, я считаю, показателей эффективности нашей работы, по летальности, всё-таки здесь у нас ситуация выглядит неплохо. В России от коронавирусной инфекции на 100 тысяч населения летальность ниже, в разы ниже, чем во многих других странах, в том числе и в европейских странах с развитой системой здравоохранения», — заявил российский лидер.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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