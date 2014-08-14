Путин высказался о полном переходе на дистанционное обучение

Непосредственное общение ученика и учителя помогает получить образование высокого качества, а потому разговоры о полном переходе на дистанционное обучение несерьезны. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин на встрече с учителями и студентами педагогических вузов, которую провел в понедельник в режиме видеоконференции, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ТАСС.

"Разговоры о закрытии школ, либо о полном переходе в будущем на дистанционный формат обучения являются несерьезными, потому что, как бы ни развивались технологии, именно совместная работа, творчество, прямое непосредственное общение ученика и учителя - это то, что дает высокое качество образования", - сказал президент.

Путин заметил, что как бы высокопарно ни звучало, но будущее страны создается молодежью. "Но качество молодежи, уровень подготовки молодежи зависит от школьного учителя, так что в значительной степени от вас зависит и будущее страны", - обратился глава государства к участникам встречи, добавив, что России нужно сильное, уважающее себя общество. В связи с этим Путин отметил, что за неполный год действия программы "Земский учитель" в малые города, села, в том числе и Дальнего Востока, приехали работать более 1,5 тыс. учителей.

России удалось сохранить уровень образования даже в условиях пандемии, школьники, родители и учителя сработали "на отлично", заявил Путин.

Однако, по словам президента, полученный в период пандемии опыт в сфере образования планируется использовать для совершенствования системы.

"Нам вместе предстоит сделать значительный шаг в развитии российской школы, используя полученный [в период пандемии] опыт и новые компетенции. Они уже зарождались и раньше, но в период эпидемии все заработало по-другому", - сказал президент.

Президент напомнил, что обычно в конце октября подводятся итоги всероссийского конкурса "Учитель года", однако сейчас по объективным причинам он состоится позже. "Но считаю, что сегодня этого звания заслуживают все педагоги, которые трудились в условиях эпидемии. Это была особая нагрузка, повышенная нагрузка, мы это знаем хорошо. Но все получилось во многом благодаря вашим усилиям", - обратился Путин к участникам встречи, подчеркнув, что отечественная система образования достойно справилась с возникшими вызовами.

Доступ к широкополосному интернету для обучения детей нужно обеспечить уже в течение следующего года, заявил президент РФ.

Одна из участниц встречи обратилась к президенту с вопросом, может ли в России быть создана система дистанционного обучения, которая может использоваться в случае болезни ученика или учителя. Отвечая ей, Путин отметил, что такая система создается, при этом на первый план выходит проблема доступа к образовательным платформам.

"Нужно обеспечить доступ к широкополосному интернету. Это мы должны сделать в течение следующего года", - сказал он.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]