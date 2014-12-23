«Новый год в каждый дом»: приморцев приглашают принять в акции

В преддверии Нового года Приморье присоединилось к целому ряду всероссийских праздничных акций. Цель каждой из них – подарить ощущение волшебства участникам и способствовать исполнению желаний самых юных жителей края, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на правительство края.

Еще одна интересная акция – «Новогодние окна» – способна подарить праздничное настроение всем без зависимости от возраста и места жительства.

«Приморцам предлагают украсить свои дома, рабочие помещения наклейками и рисунками зимней тематики. Можно нарисовать или прикрепить на любой поверхности Деда Мороза, снеговика, снежинку или другие символы предстоящего Нового года», – уточнила начальник отдела воспитания и дополнительного образования министерства образования Приморья Наталья Гришина.

Акция «Тележки добра» действует на территории страны с весны 2020 года. Посетителям супермаркетов предлагается приобретать новогодние подарки, продукты питания, в том числе сладости и безвозмездно оставлять их в специальных корзинах у кассы, где их смогут взять нуждающиеся граждане.

«В настоящее время в акции по всей стране приняли участие около 1800 продуктовых супермаркетов и магазинов. Оказана помощь 20 тысяч нуждающихся семей», – подчеркнула заместитель директора департамента внутренней политики Приморского края Ольга Ивченко.

В рамках акции «Новый год в каждый дом» волонтеры поздравят детей медицинских специалистов по всему краю. Заявку на поздравление от главного зимнего волшебника можно оставить на официальном сайте в разделе «Получить поздравление от Деда Мороза».

«В Приморье уже стартовала регистрация для волонтеров, которые готовы перевоплотиться в Деда Мороза в преддверии зимних праздников и подарить незабываемые впечатления ребятам», – подчеркнула начальник отдела реализации проектов и программ – заместитель директора АНО «Центр содействия развитию молодежи Приморского края» Марина Баженова.

Начальник отдела также отметила, что дополнительной мотивацией для участия в благотворительной акции для приморцев может стать конкурс «Волонтер – Дед Мороз года», в рамках которого будет выбран лучший доброволец со всей России, исполнявший обязанности главного героя предстоящих праздников.

Кроме того, в рамках акции «Новый год в каждый дом» желающие могут помочь подарками для детей из малоимущих семей, детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

«Мы приглашаем к участию в этой доброй акции всех неравнодушных жителей Приморья и целые организации, которые заинтересованы в том, чтобы подарить волшебство детям под Новый год. Заявки уже принимаются на официальном сайте проекта “Новый год в каждый дом”», – подчеркнула Ольга Ивченко.

Во многих акциях можно поучаствовать прямо из дома. Так, благодаря акции «ЕлкаАрт» каждый двор может превратиться в необычное творческое пространство. Желающим предлагают по-праздничному нарядить растущие рядом с домами деревья, сфотографировать их и выложить снимок в социальные сети с хэштегом #ЁлкаАрт.

В рамках акции «Спасибо» жителям края предлагают записать теплое видеообращение к тем, кому они по-настоящему благодарны. Это могут быть родители, близкие люди, соседи, врачи или педагоги – любой человек из окружения. Ролик нужно выложить в социальные сети с хэштегом #спасибо2020 и историей о том, почему он появился.

Участникам акции «Новогоднее чудо для каждого» нужно сделать своими руками поздравительные новогодние открытки. Карточку обязательно следует подписать от руки и подарить близкому человеку, сфотографировав перед этим и выложив снимок в социальных сетях с хэштегом #чудодлякаждого.

Согласно правилам акции «Пусть эта елочка радует нас!», участникам предлагается придумать самое оригинальное украшение для главного символа предстоящих праздников. В оформлении можно использовать любые материалы. Само новогоднее дерево также может быть создано автором и по виду отличаться от прототипа. Работу необходимо сфотографировать и выложить в социальные сети с хэштегом #елочкановогогода.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]