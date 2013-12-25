Новости Общество Культура

Сегодня, 18:53
 

Дед Мороз вступит ВКонтакт с приморскими детьми

Дед Мороз вступит ВКонтакт с приморскими детьми

Фото: vestinn.ru


В конце декабря Дальневосточный Дед Мороз поздравит юных приморцев с Новым годом через сеть ВКонтакте, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на АПК.

 Зарегистрированные в соцсети родители могут оставить заявку на звонок от «дедушки» на официальной странице Администрации Приморья. 

Как отметили в краевом департаменте информационной политики, 28 декабря случайно выбранным жителям региона по видеосвязи позвонит настоящий Дальневосточный Дед Мороз и поздравит их ребенка с наступающим Новым годом.

«По разным причинам не каждый может пригласить Деда Мороза в дом, но современные технологии дают возможность подарить ребенку небольшое новогоднее чудо – поговорить с Дальневосточным Дедом Морозом через социальную сеть ВКонтакте. Эта акция абсолютно бесплатная. Всего будет отобрано около 15 заявок», – рассказали в департаменте.

Участниками акции «Звонок от Деда Мороза» могут стать пользователи ВКонтакте со всего Приморья, для этого необходимо заполнить анкету.

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Одноклассниках,
будьте в курсе последних событий!

Популярное в сети
Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:


Восток 24: Наши вести