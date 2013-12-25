Дед Мороз вступит ВКонтакт с приморскими детьми
В конце декабря Дальневосточный Дед Мороз поздравит юных приморцев с Новым годом через сеть ВКонтакте, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на АПК.
Зарегистрированные в соцсети родители могут оставить заявку на звонок от «дедушки» на официальной странице Администрации Приморья.
Как отметили в краевом департаменте информационной политики, 28 декабря случайно выбранным жителям региона по видеосвязи позвонит настоящий Дальневосточный Дед Мороз и поздравит их ребенка с наступающим Новым годом.
«По разным причинам не каждый может пригласить Деда Мороза в дом, но современные технологии дают возможность подарить ребенку небольшое новогоднее чудо – поговорить с Дальневосточным Дедом Морозом через социальную сеть ВКонтакте. Эта акция абсолютно бесплатная. Всего будет отобрано около 15 заявок», – рассказали в департаменте.
Участниками акции «Звонок от Деда Мороза» могут стать пользователи ВКонтакте со всего Приморья, для этого необходимо заполнить анкету.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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