Дед Мороз вступит ВКонтакт с приморскими детьми





В конце декабря Дальневосточный Дед Мороз поздравит юных приморцев с Новым годом через сеть ВКонтакте, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на АПК.

Зарегистрированные в соцсети родители могут оставить заявку на звонок от «дедушки» на официальной странице Администрации Приморья.

Как отметили в краевом департаменте информационной политики, 28 декабря случайно выбранным жителям региона по видеосвязи позвонит настоящий Дальневосточный Дед Мороз и поздравит их ребенка с наступающим Новым годом.

«По разным причинам не каждый может пригласить Деда Мороза в дом, но современные технологии дают возможность подарить ребенку небольшое новогоднее чудо – поговорить с Дальневосточным Дедом Морозом через социальную сеть ВКонтакте. Эта акция абсолютно бесплатная. Всего будет отобрано около 15 заявок», – рассказали в департаменте.

Участниками акции «Звонок от Деда Мороза» могут стать пользователи ВКонтакте со всего Приморья, для этого необходимо заполнить анкету .

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]