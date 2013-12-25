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12-летняя девочка из Владивостока поверила в чудеса после общения с Дедом Морозом

12-летняя девочка из Владивостока поверила в чудеса после общения с Дедом Морозом

Фото: Администрация Приморского края

Акция «Звонок от Деда Мороза» прошла во Владивостоке в субботу, 28 декабря. Новогодние поздравления по видеосвязи от дальневосточного «дедушки» получили 15 маленьких жителей Приморья. 

Как сообщили в администрации края, Дед Мороз общался с юными приморцами в течение полутора часов. Самой запоминающейся стала заявка от жительницы села Улитовка Уссурийского городского округа – мамы 10 детей. Ребята спели неожиданному собеседнику песню про елочку.

А вот 12-летняя жительница Владивостока Даша на днях передала записку Деду Морозу со словами, что она в него не верит. 

«Мы позвонили ей без предупреждения. Даша была очень удивлена, когда увидела настоящего Деда Мороза, и согласилась с ним пообщаться. После разговора она призналась, что “поверила в чудеса”», – отметили специалисты департамента. 

Напомним, новогодняя акция стала абсолютно бесплатной для ее участников. Заказать «сказочный» звонок для своего ребенка мог любой родитель, зарегистрированный в соцсети ВКонтакте, оставив соответствующую заявку на официальной странице Администрации Приморья.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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