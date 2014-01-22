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Новый приказ Минздрава коснулся вакцинации от коронавируса

Новый приказ Минздрава коснулся вакцинации от коронавируса

Минздрав России включил вакцинацию от коронавируса в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям. Кроме того, в ведомстве определились с порядком вакцинации от COVID-19, сообщают «Вести:Приморье».

Прививки против коронавирусной инфекции официально включены в календарь вакцинации, пишет ura.ru. Соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Также документ определяет порядок вакцинации от коронавируса:

Первым делом прививку делают работники медицинских, образовательных организаций, социального обслуживания, МФЦ, а также граждане с хроническими заболеваниями.

Во вторую очередь — работники транспорта и энергетики, сотрудники правоохранительных органов, работники пунктов пропуска через государственную границу, те, кто работает вахтовым методом, волонтеры, военнослужащие и сотрудники организаций сферы услуг.

Третьими вакцину будут ставить государственным гражданским и муниципальным служащим, студентам старше 18 лет, а также лицам, которые подлежат военному призыву.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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