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Автовоз потерял машину во Владивостоке

Автовоз потерял машину во Владивостоке

Источник фото: dpskontrol125rus

В районе улицы Стрельниковой, 3а во Владивостоке автовоз потерял машину, - собщает "Вести: Приморье " со ссылкой на dpskontrol125rus. Инцидент случился пару часов назад.

В результате автомобиль оказался на боку и перегородил часть дороги.

"Вот если бы все так парковались, только чуть ближе к обочинам, пробок бы было меньше", "На чем он поскользнулся?", "На собственном безрассудстве", - комментируют подписчики паблика.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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