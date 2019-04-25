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Губернатор пригласил приморцев принять участие в акции "Закаленная Россия - сильная страна"
Олег Кожемяко пригласил приморцев принять участие в акции "Закаленная Россия - сильная страна", - сообщает "Вести: Приморье".
"Друзья, приглашаем вас 26 декабря присоединиться к акции «Закаленная Россия - сильная страна». Можно будет искупаться в Амурском заливе и пробежать по лыжне на острове Русском. Закаляйтесь, занимайтесь спортом, и здоровье всегда будет только радовать вас", - написал губернатор края на своей страничке в Инстаграм.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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