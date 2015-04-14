Приморцы помогут установить мировой рекорд по закаливанию





Владивосток присоединится 29 декабря к всероссийской акции «Закаленная Россия – здоровая страна», — сообщают «Вести: Приморье» по информации департамента физкультуры и спорта ПК.

Цель акции — установить мировой рекорд по массовому закаливанию,

В этот день, передавая друг другу эстафету, все любители моржевания, закаливания, зимнего плавания и здорового образа жизни от Камчатки до Калининграда окунутся в холодную воду местных океанов, морей, водоемов и рек и обольются холодной водой.

Зимнее плавание, закаливание, моржевание и здоровый образ жизни объединяет людей самых разных возрастов и социальных групп. В данных мероприятиях примут активное участие и граждане старшего возраста, подавая молодежи пример активного долголетия.

Закаленный человек – здоровый человек, он оплот и опора нашего государства, нашей Великой России.

Во Всероссийской акции подтвердили участие губернаторы регионов страны, президент Федерации зимнего плавания России адмирал Константин Сиденко и многие политические и общественные деятели России, знаменитые спортсмены и артисты.

Организаторами акции выступают:

- Общероссийская общественная организация «Федерация зимнего плавания России»;

- Спортивно-патриотический клуб «Слава», г. Керчь.

Во Владивостоке всероссийская акция «Закаленная Россия – здоровая страна» пройдет в воскресенье, 29 декабря, в водноспортивном центре ЦСКА (ул. Набережная, 7а). Начало в 11.00.

После нее в 12.00 начнется открытый Кубок «Тихого океана» по зимнему плаванию, этап Кубка России.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]