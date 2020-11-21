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«Наверное, подарок любимой»: житель Владивостока «засветился» по-крупному в ТЦ
В одном из приморских пабликов опубликовано видео, на котором видно, мужчина подошел к стойке с женскими пуховиками в одном из отделом с одеждой, посмотрел, и сняв с вешалки, бросился к выходу, сообщают «Вести:Приморье».
Продавец на мужчину не смотрела. Рядом с ним оказался только манекен, который никак не мог помешать «покупателю».
«Везде камеры в магазинах, на улице они повсюду, неужели воришки думают, что их никто не увидит, смешно прям».
«Дорогая, я тебе пуховик купил, как ты хотела модный и молодежный».
«Горе продавец».
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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