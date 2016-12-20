«Мало не покажется»: На Приморье надвигается циклон

Сегодня циклон находится в районе Монголии с давлением в центре 1015 гПа. Молодой вихрь быстро движется и уже завтра вечером начнёт углубляться, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на maglipogoda.

В ночь с 23 на 24 циклон выйдет на Приморский край центром примерно в район Уссурийска. Давление в центре циклона снизится до 1006 гПа. Далее вихрь двинется в пролив Лаперуза. Циклон будет двигаться на большой скорости, поэтому не успеет набрать влаги с Желтого и Японского моря.

Погода начнёт портиться 23 декабря уже во второй половине дня. На юге края из-за увеличения влажности будет менее комфортно, чем накануне. В течение дня в крае увеличится облачность, на юге края местами возможны туман и низкая облачность, при этом к вечеру местами возможны незначительные осадки. Погоду немного испортит тёплый фронт от приближающегося циклона.

В ночь с 23 на 24 декабря циклон выйдет на Приморье.

В крае ночью и днем 24 декабря ожидается увеличение облачности, на большей части края пройдет временами небольшой снег, на юге края местами туман и сильный иней. На севере края местами ожидается умеренный снег. На дорогах местами гололедица и снежный накат. Ветер ночью слабый, а днем умеренный, на побережье сильный.

Температура воздуха ночью и днем ожидается примерно одинаковая - от 0 °С на юге края и до -12 °С на севере края. Только днем на юге края уже начнется похолодание из-за ветра.

25 декабря ожидается переменная облачность. Ночью местами сохранится небольшой снег, и это в основном в центральных и северных районах, а днем осадки практически прекратятся. Продолжится похолодание, на побережье еще усилится ветер. Особенно сильный ветер ожидается на восточном побережье, где местами он будет достигать 20 м/с. Температура воздуха понизится и составит ночью от -10 °С на южном побережье и до -30 °С на севере края, а днем -5 °С -20 °С.

За время прохождения циклона больше всего осадков ожидается на севере края, где местами возможно выпадение от 5 до 7 см снега. А вот на юго-востоке края осадков может не быть вообще, здесь возможны незначительные осадки только при прохождения теплого и холодного фронтов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]