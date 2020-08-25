Почти 30 тысяч случаев: в России установлен новый суточный максимум заболеваемости COVID-19

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 29935 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 4512 (15,1%) без клинических проявлений.

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 2 963688 случаев (+1,0%) коронавирусной инфекции в 85 регионах, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Стопкоронавирус.рф".

За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 26 890 человек. За весь период выписано по выздоровлению по России – 2 370 857.

За последние сутки подтверждено 635 летальных случаев. За весь период по России умерло 53 096 человек.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 87,5 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 480 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 645 тыс. 403 человека.

Пять новых летальных случаев от коронавируса зафиксировано в Приморском крае за минувшие сутки. С начала эпидемии с заболеванием в крае не справили уже 344 человека.

По данным на 24 деабря в Приморье подтверждено 27615 COVID-19, из них 236 новых случаев выявлено только за минувшие сутки.

Всего с начала эпидемии 19568 человек в крае уже вылечились от ковида.

За весь период в Приморье проведено 682664 тестов на COVID-19.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru