Дары Кубани в Приморье: крупнейший агрокомплекс страны взял курс на Дальний Восток

Крупнейший агрокомплекс страны взял курс на Дальний Восток. Более 40 предприятий Краснодара разных профилей от птицеводства до растениеводства активно расширяют розничную сеть в Приморье. В чем преимущество угощений Кубани?

Мраморная говядина, свинина, баранина, ягненок и даже диетическое мясо цесарки. Вот оно Краснодарское изобилие, выбор от лучших экоферм и агрокомплексов страны. Магазина «Акашево» объединил крупнейшие колхозы и пастбища Кубани. Здесь сотни продуктов, которые уже успели распробовать и полюбить приморцы.

В розничной сети магазинов «Акашево» найдется масо и птица для самых искушенных: гуси, утки, отруба, субпродукты и полуфабрикаты. Хит - пельмени из мраморной говядины и "золотой" цыпленок, взращенный на кукурузных кормах, злаки придают необычный желтый оттенок и пикантный вкус. Но самое главное - все по доступным ценам. Ведь работают напрямую с производителем и на акции не скупятся.

Юлия Кожевникова, заместитель директора ООО «Продсервис»:

«Это могут быть и субпродукты, и мясо птицы, разделка, баранина, говядина. Приходя в наш магазин и задав вопрос продавцу, что сегодня является товаром недели, вы получите примерно пять предложений с очень приятной ценой».

Впрочем помимо мяса и птицы в «Акашево» можно найти и десятки других краснодарских продуктов: масло, консервация, соки, приправы, майонез, сгущенка, и отечественные вина. Популярный чай «Мацеста» тоже на полках. Выращивают его среди горных массивов Кавказского хребта, и заворачивают по японской технологии.

Ирина Харинова, старший продавец магазина «Акашево»:

«Покупатель очень рад, что мы стали чай «Мацеста» завозить, потребительский спрос хороший».

Приобрести товары, выращенные под ярким кубанским солнцем можно в сети магазинов «Акашево» Во Владивостоке в ТЦ "Первореченский", в "Седанка-Сити", во "Фреше" на Черняховского, 5, на Фадеева, 47/3, во ВладСнабе по ул. Шоссейной, 14. И в Артеме на Есенина, 9а.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]