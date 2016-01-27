Дары Кубани в Приморье: крупнейший агрокомплекс страны взял курс на Дальний Восток. Видеорепортаж Марьяны Яцкевич
Крупнейший агрокомплекс страны взял курс на Дальний Восток. Более 40 предприятий Краснодара разных профилей от птицеводства до растениеводства активно расширяют розничную сеть в Приморье. В чем преимущество угощений Кубани?
Мраморная говядина, свинина, баранина, ягненок и даже диетическое мясо цесарки. Вот оно Краснодарское изобилие, выбор от лучших экоферм и агрокомплексов страны. Магазина «Акашево» объединил крупнейшие колхозы и пастбища Кубани. Здесь сотни продуктов, которые уже успели распробовать и полюбить приморцы.
В розничной сети магазинов «Акашево» найдется масо и птица для самых искушенных: гуси, утки, отруба, субпродукты и полуфабрикаты. Хит - пельмени из мраморной говядины и "золотой" цыпленок, взращенный на кукурузных кормах, злаки придают необычный желтый оттенок и пикантный вкус. Но самое главное - все по доступным ценам. Ведь работают напрямую с производителем и на акции не скупятся.
Юлия Кожевникова, заместитель директора ООО «Продсервис»:
«Это могут быть и субпродукты, и мясо птицы, разделка, баранина, говядина. Приходя в наш магазин и задав вопрос продавцу, что сегодня является товаром недели, вы получите примерно пять предложений с очень приятной ценой».
Впрочем помимо мяса и птицы в «Акашево» можно найти и десятки других краснодарских продуктов: масло, консервация, соки, приправы, майонез, сгущенка, и отечественные вина. Популярный чай «Мацеста» тоже на полках. Выращивают его среди горных массивов Кавказского хребта, и заворачивают по японской технологии.
Ирина Харинова, старший продавец магазина «Акашево»:
«Покупатель очень рад, что мы стали чай «Мацеста» завозить, потребительский спрос хороший».
Приобрести товары, выращенные под ярким кубанским солнцем можно в сети магазинов «Акашево» Во Владивостоке в ТЦ "Первореченский", в "Седанка-Сити", во "Фреше" на Черняховского, 5, на Фадеева, 47/3, во ВладСнабе по ул. Шоссейной, 14. И в Артеме на Есенина, 9а.
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