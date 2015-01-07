«По-тихой» вынес два водонагревателя: Житель Владивостока обокрал сеть магазинов

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже техники из магазинов крупной розничной сети во Владивостоке, сообщают «Вести:Приморье».

На протяжении месяца в дежурные части районных отделов полиции города Владивостока поступали сообщения от сотрудников крупных розничных магазинов о кражах дорогостоящих товаров.

Установлено, что неизвестный гражданин заходил в торговые залы и тайком выносил цифровую и бытовую технику. Таким образом он похитил восемь игровых приставок, два мобильных телефона и два водонагревателя. Краденые товары злоумышленник сбывал малознакомым людям на улице, а вырученными деньгами распоряжался по своему усмотрению, отметили в пресс-службе УМВД России по городу Владивостоку.

Общий ущерб, причиненный в результате противоправной деятельности злоумышленника, превысил 200 тыс. рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 3 (Первореченский район) установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый 38-летний местный житель. Мужчину задержали и доставили в отдел внутренних дел, где он дал признательные показания.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации (Кража, то есть, тайное хищение имущества). Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

В отношении фигуранта уголовного дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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