После визита пациента медсестра лишилась 730 тысяч рублей

Полицейские во Владивостоке задержали подозреваемого в краже крупной суммы денег с банковской карты, сообщают «Вести:Приморье».

В дежурную часть отдела полиции № 5 (Советский район) УМВД России по городу Владивостоку поступило сообщение 58-летней местной жительницы о неправомерном списании денежных средств с банковской карты.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Установлено, что пострадавшая работает медсестрой, в личное время оказывает услуги на дому по перевязкам ран. В дневное время женщина впустила в квартиру неизвестного мужчину, которому требовалась медицинская помощь. После перевязки неизвестный попросил сотовый телефон, чтобы позвонить, для этого он вышел на балкон, где разговаривал по телефону примерно 10 минут. Затем мужчина покинул квартиру, а женщина обнаружила отсутствие документов и сообщение в смартфоне о переводе 730 000 рублей неизвестному ей гражданину, отметили в пресс-службе УМВД России по городу Владивостоку.

В ходе специальных технических и оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска было установлено местонахождение, а впоследствии задержан 36-летний ранее неоднократно судимый гражданин. В отделе полиции мужчина дал признательные показания.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 3 статьи 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации (Кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств). Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

В отношении фигуранта уголовного дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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