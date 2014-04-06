Новости Общество
Сегодня, 15:16

Спасатели МЧС отмечают 30-летие создания службы

Спасатели МЧС отмечают 30-летие создания службы

Источник фото: архив ГУ МЧС России по ПК

27 декабря 1990 года на основании Постановления Совета Министров РСФСР образован Российский корпус спасателей. Именно эта дата считается временем образования МЧС России. В 2020 году МЧС России отмечает 30-летнюю годовщину, сообщают «Вести:Приморье».

Профессия спасателя полна мужества и ответственности.  В МЧС России несут службу настоящие профессионалы своего дела, которые всегда первыми приходят на помощь людям, попавшим в беду. 

Руководство Главного управления МЧС России по Приморскому краю поздравляет сотрудников и ветеранов МЧС России с профессиональным праздником и от всей души желает крепкого здоровья, счастья, мира и добра и благополучия!

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Подписывайтесь на наш канал в ВКонтакте,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме