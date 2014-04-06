Спасатели МЧС отмечают 30-летие создания службы

27 декабря 1990 года на основании Постановления Совета Министров РСФСР образован Российский корпус спасателей. Именно эта дата считается временем образования МЧС России. В 2020 году МЧС России отмечает 30-летнюю годовщину, сообщают «Вести:Приморье».

Профессия спасателя полна мужества и ответственности. В МЧС России несут службу настоящие профессионалы своего дела, которые всегда первыми приходят на помощь людям, попавшим в беду.

Руководство Главного управления МЧС России по Приморскому краю поздравляет сотрудников и ветеранов МЧС России с профессиональным праздником и от всей души желает крепкого здоровья, счастья, мира и добра и благополучия!

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]