Представителям приморской науки вручили федеральные премии и региональные гранты

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко совместно с заместителем министра науки и образования РФ Петром Кучеренко в субботу, 26 декабря, вручили федеральные премии и региональные гранты представителям приморской науки, добившимся наиболее выдающихся результатов в 2020 году, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на правительство края.

По словам Губернатора, разработки приморских ученых имеют большое значение для развития экономики края. Научный потенциал Приморья глубоко интегрирован в экономику региона. Здесь работают более шести тысяч ученых.

«Я думаю, не за горами создание научно-образовательного центра, где мы могли бы применять знания всех ученых, выделять направления, которые важны и нужны для края. Вся ваша работа, которая делается и делалась ранее, должна найти применение. Хочу поблагодарить вас за самоотверженный труд», – обратился к награждаемым Губернатор.

Сотрудники Политехнического института ДВФУ – доктор технических наук, научный руководитель Александр Беккер, кандидат технических наук, профессор Егор Помников и ассистент Алексей Шмыков – отмечены премией Правительства РФ в области науки и техники для молодых ученых за разработку методик и технологий для обеспечения надежности морских гидротехнических сооружений при освоении арктического и тихоокеанского шельфа.

Еще девять научных сотрудников стали победителями краевого конкурса на получение грантов научным работникам учреждений образования и науки, расположенным на территории Приморского края. Среди них – сотрудники Тихоокеанского государственного медицинского университета, Института информатики и управления, Института химии ДВО РАН, МГУ имени адмирала Невельского, Владивостокского государственного университета экономики и сервиса.

Петр Кучеренко отметил, что получение приморскими учеными правительственной премии в области науки является подтверждением того, что Владивосток является форпостом не только культуры, но и науки на тихоокеанских рубежах нашей страны.

«Я также хочу поблагодарить Губернатора и Правительство Приморья за тот уникальный проект научных грантов, который реализуется на территории региона. Это очень важно. Я уверен, что из числа грантополучателей вскоре будут новые лауреаты премии Правительства, и возможно, более высоких наград в области науки», – добавил он.

Олег Кожемяко предложил лауреатам краевых грантов встретиться после Нового года, чтобы обсудить возможность внедрения их разработок в производство.

«Возможно, стоит создать опытные партии, пусть небольшие, чтобы на их основе оценить возможность внедрения ваших разработок в промышленность. Мы готовы поддержать вас, и там где, есть возможность изготовления опытных партий, попробуем продумать, как создать такие производства», – подытожил Олег Кожемяко.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]