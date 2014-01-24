Дальневосточные ученые наметили новый фронт исследований в области нано и биотехнологий
Во Владивостоке провели круглый стол на тему «Кооперация ученых ДВО РАН — основа для новых прорывов в сфере науки и технологий».
Новаторы выращивают кристаллы для электроники, заставляют растения вырабатывать витамины и стремятся укротить токсичные водоросли! Новейшие разработки, по словам академиков РАН, сегодня идут на стыке различных наук. Например, датчик экологического мониторинга морских акваторий разработан усилиями ученых нескольких академических институтов.
Юрий Щипунов, главный научный сотрудник ИХ ДВО РАН, член-корреспондент РАН: «Такие датчики должны находиться в воде, и постоянно передавать информацию. Если есть изменения — появляется сигнал: что-то токсично».
Чтобы найти ответы на современные вызовы, дальневосточные химики, физики и биологи наметили новый фронт исследований в области нано и биотехнологий. Тем более, шанс на успех дает нынешний Год науки!
Юрий Кульчин, академик РАН, научный руководитель ИАПУ ДВО РАН: «Используя специальное освещение мы можем улучшить качество потребляемых нами продуктов питания. Здесь чрезвычайно важно было объединить усилия физиков, химиков, биохимиков и генетиков — всех вместе».
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