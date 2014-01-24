Кабмин расширил список наград, за которые не надо платить налоги

Расширен список премий в области науки и культуры, при получении которых не нужно платить налоги. Постановление об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. В перечне - 13 российских наград, - сообщает "Вести: Приморье".

Перечень дополнен четырьмя премиями, которые присуждаются раз в три года Российской академией наук (РАН) и носят имена выдающихся учёных: А.А.Баева, А.А.Бочвара, В.А.Коптюга и Д.С.Лихачёва. В список также включена ежегодная премия РАН за лучшие работы по популяризации науки.

Раздел, посвящённый культуре и искусству, расширен за счёт двух президентских премий для молодых деятелей культуры и писателей, премии Международного конкурса оперных певцов имени Елены Образцовой и премии Кандинского. Помимо этого, в перечень вошли литературные премии «Ясная Поляна», «НОС», «Лицей», а также премия Александра Солженицына.

Постановление исключает из перечня 11 премий, прекративших своё существование.

Принятое решение позволит дополнительно поощрить талантливых литераторов, музыкантов, художников, поддержать учёных, демонстрирующих высокие результаты в научной работе.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]