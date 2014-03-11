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В России учредили премию имени Петра Великого

В России учредили премию имени Петра Великого

Источник фото: EADaily

Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал постановление об учреждении премии имени Петра Великого. Её будут присуждать в том числе за вклад в развитие и укрепление международного авторитета России.

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Учредить премию правительства России имени Петра Великого. Установить, что один раз в пять лет начиная с 2022 года присуждаются три премии правительства России имени Петра Великого в размере 3 млн рублей каждая», — указано в постановлении.

Премия будет присуждаться:

за вклад в социально-экономическое развитие страны (развитие различных отраслей экономики, а также за заслуги в области науки, образования и государственного управления);  

за заслуги в укреплении правового государства (укреплении конституционного правопорядка РФ, в обеспечении защиты прав и свобод человека, а также в области обеспечения обороны и безопасности государства);

за заслуги в укреплении международного авторитета РФ (за заслуги в развитии внешней политики, международных отношений, а также укреплении позиций России на международной арене).

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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