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Двое подростков из Приморья оказались в опасной ситуации

Двое подростков из Приморья оказались в опасной ситуации

Источник фото: УТ МВД России по ДФО

Инспектор по делам несовершеннолетних линейного отдела полиции на станции Угольная Владивостокского ЛУ МВД России на транспорте, капитан полиции Олеся Петрова, во время рейда рядом с остановочной платформой Геологическая в городе Артёме, выявила подростков, идущих вдоль железнодорожных путей, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УТ МВД России по ДФО.

Стражам правопорядка подростки рассказали о том, что они встретились и решили погулять около железнодорожных путей.

Сотрудники транспортной полиции вызвали законных представителей несовершеннолетних на место совершения правонарушения, где родители сказали, что не чего не знали о небезопасном времяпрепровождении своих детей.  

Школьникам объявлено официальное предостережение о недопустимости совершения повторного правонарушения и проведена разъяснительная беседа о правилах безопасности на объектах железнодорожного транспорта.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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