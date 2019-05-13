Двое подростков из Приморья оказались в опасной ситуации
Инспектор по делам несовершеннолетних линейного отдела полиции на станции Угольная Владивостокского ЛУ МВД России на транспорте, капитан полиции Олеся Петрова, во время рейда рядом с остановочной платформой Геологическая в городе Артёме, выявила подростков, идущих вдоль железнодорожных путей, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УТ МВД России по ДФО.
Стражам правопорядка подростки рассказали о том, что они встретились и решили погулять около железнодорожных путей.
Сотрудники транспортной полиции вызвали законных представителей несовершеннолетних на место совершения правонарушения, где родители сказали, что не чего не знали о небезопасном времяпрепровождении своих детей.
Школьникам объявлено официальное предостережение о недопустимости совершения повторного правонарушения и проведена разъяснительная беседа о правилах безопасности на объектах железнодорожного транспорта.
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