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Автовладельцам грозит штраф: Сегодня истекает продленный срок действия прав

Автовладельцам грозит штраф: Сегодня истекает продленный срок действия прав

Сегодня, 31 декабря, истекает срок действия водительских удостоверений, действия которых  продлевали во время пандемии коронавируса. Теперь за вождение транспорта с таким документом водителям грозит штраф, сообщают «Вести:Приморье».

«В начале декабря ГИБДД напомнила автолюбителям, что нужно заменить права, срок действия которых истекал с 1 февраля до 15 июля 2020 года, но был продлен до конца года из-за пандемии коронавируса. Тогда водителям рекомендовали обратиться в подразделения инспекции для замены прав до конца месяца», — поясняет РИА «Новости».

За управление транспортом с просроченными правами, автовладельцы заплатят штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей. 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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