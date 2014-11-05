Автовладельцам грозит штраф: Сегодня истекает продленный срок действия прав

Сегодня, 31 декабря, истекает срок действия водительских удостоверений, действия которых продлевали во время пандемии коронавируса. Теперь за вождение транспорта с таким документом водителям грозит штраф, сообщают «Вести:Приморье».

«В начале декабря ГИБДД напомнила автолюбителям, что нужно заменить права, срок действия которых истекал с 1 февраля до 15 июля 2020 года, но был продлен до конца года из-за пандемии коронавируса. Тогда водителям рекомендовали обратиться в подразделения инспекции для замены прав до конца месяца», — поясняет РИА «Новости».

За управление транспортом с просроченными правами, автовладельцы заплатят штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]