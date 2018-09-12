Приказ МВД: Новое о водительских удостоверениях и паспортах автолюбителям

11 июля вступает в силу приказ МВД, который продлевает действие водительских удостоверений и паспортов, у которых истек срок во время карантинных мер, до конца года, сообщают «Вести:Приморье».

Речь идет только о тех документах, срок действия которых истек в период с 1 февраля до 15 июля. По сути, эти документы остаются действующими до 31 декабря этого года, отмечает «РГ». Кроме того, если человеку в этот период времени исполнилось 14 лет, но паспорта у него пока нет, то получить его он также может до конца года.

Напомним, что, в пандемию Госавтоинспекция продолжала работать и обменивать права. Но для этого надо было записаться на прием через портал Госуслуг. Чтобы облегчить гражданам жизнь и не заставлять их лишний раз посещать официальные учреждения, президентом был выпущен указ, что все эти документы, срок которых истек с 1 февраля по 15 июля, будут действовать до их замены в порядке, который будет определен ведомственным нормативным актом. Такой акт - а именно приказ - был подготовлен МВД. В нем установлено, что с заменой этих документов до конца года можно не спешить. Такой длительный срок дан, чтобы не создавать ажиотажа и очередей. Завтра этот приказ вступит в силу.

Что же касается тех, у кого срок действия прав и паспортов истечет после 15 июля, им стоит озаботиться заменой этих документов уже сейчас. Ведь если водитель сядет за руль 17 июля с правами, срок действия которых истек 16 июля, он будет привлечен к ответственности за управление автомобилем без прав. А это штраф от 5 до 15 тысяч рублей, плюс автомобиль будет задержан и направлен на штрафстоянку.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]