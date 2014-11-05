«Штурм» ГИБДД: автолюбители запутались в датах периода замены прав

В Госавтоинспекции рассказали, когда заменять права, срок действия которых истекал в период пандемии коронавируса. Водители решили, что должны успеть до 15 июля, и в ГИБДД выстроились очереди

В Госавтоинспекции подробно объяснили автомобилистам с истекающим сроком действия прав, когда именно им нужно заменить документ. Это произошло после того, как водители из разных регионов выстроились в очереди в подразделения ГИБДД и материалов Autonews.ru о проблемах с записью на портале госуслуг, сообщают «Вести:Приморье».

Более полутора миллионов автомобилистов с истекающими правами решили, что должны заменить документ до 15 июля, и начали штурмовать подразделения ГИБДД, сайт госуслуг и отделения МФЦ по всей России. Путаница произошла из-за разной трактовки формулировок, прописанных в указе президента Владимира Путина о продлении срока действия ряда документов. Согласно тексту документа, «российские национальные водительские удостоверения, срок действия которых истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля текущего года, сохраняют свою действительность до их замены в порядке, который будет определен ведомственным нормативным правовым актом». Такое решение в ведомстве приняли для предотвращения угрозы распространения пандемии и дополнительной защиты населения и сотрудников полиции, отмечает Autonews.

Однако не все водители дождались уточнений и решили, что такие права нужно поменять до 15 июля включительно.

Позже в МВД России уточнили, что заменить водительские удостоверения, срок действия которых истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года включительно, можно до 31 декабря 2020 года включительно. «До этого дня водительские удостоверения будут считаться действительными без каких-либо ограничений», — пообещали в Госавтоинспекции. Это означает, что граждан с такими водительскими удостоверениями не будут штрафовать согласно ч. 1 и 3 ст. 12.7 (управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством, и передача управления такому лицу). За это обычно наказывают штрафами от 5000 до 15 000 руб. и 30 000 руб. соответственно.

Не накажут водителей и по ч. 3 ст. 12.8 (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления ТС), по ч. 2 ст. 12.26 (отказ от прохождения медосвидетельствования водителем без прав) и по ст. 12.32 КоАП (допуск к управлению ТС водителем без прав в состоянии алкогольного опьянения). Во всех этих случаях будет считаться, что у автомобилиста есть действующие права.

Эти новости о переносе дат по замене на конец года также прошли мимо большинства автомобилистов, что и привело к волне очередей в регистрационные подразделения ГИБДД.

«Госавтоинспекция призывает граждан не проявлять излишнего нетерпения и не создавать ажиотаж: времени для замены вполне достаточно. Регистрационно-экзаменационные подразделения Госавтоинспекции работают в штатном режиме», — заявили в ГИБДД.

Там уточнили, что в период с 1 февраля по 15 июля замене подлежали более 2 миллионов водительских удостоверений. В итоге более 1,6 млн документов водители уже заменили.

Чтобы избежать очередей, в зависимости от количества находящихся на приеме граждан, в ГИБДД пообещали увеличить часы приема и число задействованных сотрудников. Там уточнили, что записаться на получение государственной услуги по замене водительского удостоверения можно через сайт госуслуг. При этом водителей заверили, что они в случае необходимости смогут приехать в отделения и занять «живую» очередь — регулировать поток будут при помощи талонов.

Такие уточнения в ГИБДД сделали после жалоб водителей на проблемы с записью через «Госуслуги» — записаться на прием не получалось ни в июле, ни даже в сентябре.

При этом на сайтах ряда подразделений и по телефонам заявляли, что запись возможна только через «Госуслуги».

Также в ГИБДД рассказали, что на замену водительского удостоверения в электронном виде можно записаться, отправив обращение на электронную почту по адресам, размещенным на региональных страницах официального сайта Госавтоинспекции.

Все водители с правами, которые не попадают в указанную категорию (срок действия документа не истекает в период с 1 февраля по 15 июля включительно), должны поменять документы в этом году согласно общему порядку. Если автомобилист с непродленным документом сядет за руль с 16 июля, ему грозит административная ответственность.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]