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Не отвертеться: штрафы до 15 тысяч будут «прилетать» уже с 1 января

Не отвертеться: штрафы до 15 тысяч будут «прилетать» уже с 1 января

Источник фото: pixabay.com

С 1 января 2021 года под санкции попадут некоторые водители, кто проигнорировал приказ МВД, сообщают «Вести:Приморье».

Ранее автовладельцам была предоставлена отсрочка по замене водительских удостоверений. Это было связано с ограничениями в период пандемии COVID в России. Этим могли воспользоваться водители, срок действия прав которых истекал  с 1 февраля по 15 июля 2020 года включительно. До этого дня водительские удостоверения считались действительными без каких-либо ограничений, — уточняли в Госавтоинспекции.

Однако с 1 января 2021 года, все водители, которые «забыли» о замене документа, будут наказаны немалым штрафом - от 5000 до 15 000 рублей. Просроченные водительские удостоверения будут считаться недействительными. 

Отметим, ранее «Вести:Приморье» сообщали, автолюбители в Приморье «штурмуют» ГИБДД. Более полутора миллионов автомобилистов с истекающими правами решили, что должны заменить документ до 15 июля, и начали штурмовать подразделения ГИБДД, сайт госуслуг и отделения МФЦ.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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