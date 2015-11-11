Новости Общество
Сегодня, 09:27

Паспорт и водительские права: сроки действия изменены

Паспорт и водительские права: сроки действия изменены

Президент продлил действие истекающих паспортов и водительских прав, сообщают «Вести:Приморье».

Владимир Путин подписал указ, по которому паспорта и водительские права граждан РФ, срок которых истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля, будут считаться действительными.

Также, согласно документу, 14-летние россияне, еще не получившие паспорт РФ, смогут вместо него предъявлять свидетельство о рождении.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Подписывайтесь на наш канал в Facebook,
будьте в курсе последних событий!

Популярное в сети
Загрузка...

Ранее по теме