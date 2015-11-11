Паспорт и водительские права: сроки действия изменены

Президент продлил действие истекающих паспортов и водительских прав, сообщают «Вести:Приморье».

Владимир Путин подписал указ, по которому паспорта и водительские права граждан РФ, срок которых истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля, будут считаться действительными.

Также, согласно документу, 14-летние россияне, еще не получившие паспорт РФ, смогут вместо него предъявлять свидетельство о рождении.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]