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Внедорожник обнаружен в реке в Приморье

Внедорожник обнаружен в реке в Приморье

Источник фото: dpscontrol_125rus

1 января в районе Тавричанки в придорожной канаве, где протекает речушка, обнаружен джип, - сообщает "Вести: Приморье".

В салоне автомобиля людей не обнаружено. Вероятно,  водитель серьезно не пострадал и смог самостоятельно покинуть авто.

 

Видео - dpscontrol_125rus


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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