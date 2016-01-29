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Внедорожник обнаружен в реке в Приморье
1 января в районе Тавричанки в придорожной канаве, где протекает речушка, обнаружен джип, - сообщает "Вести: Приморье".
В салоне автомобиля людей не обнаружено. Вероятно, водитель серьезно не пострадал и смог самостоятельно покинуть авто.
Видео - dpscontrol_125rus
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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