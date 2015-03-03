Снеговик из машин: автолюбители креативно поздравили жителей Находки с Новым годом

Автомобилисты Находки провели флешмоб, составив машины в форме снеговика.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на newsnhk, 26 декабря 2020 года в Находке автомобилисты провели флешмоб, где соорудили 3D ёлку, с помощью автовышки, гирлянд и мишуры, подняв все это на высоту 20 метров над землей. Из автомобилей были выстроены фигуры снеговика, цифр "2021" и снежинок.

Всего в автофлешмобе приняли участие 85 автомобилей. Это представители местных автоклубов, автомобильных сообществ и простые автомобилисты города.

Флешмоб проходил на вертолетной площадке. Съемку вели с двух квадрокоптеров. Это своего рода Новогоднее поздравление для жителей Находки и всего Приморья. Получилось очень красиво.

Видео - newsnhk

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]