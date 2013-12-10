Новогоднюю автоелку сделали в Дальнереченске
Идею жителей Находки подхватили в Дальнереченске.
31 декабря водители Дальнегорска выставили свои машины елочкой и зажгли фары. Получилась эффектная картинка.
"Пусть маленькая, но мы СТАРАЛИСЬ!" - написали в Сети участники новогодней акции.
Напомним, 28 декабря в Находке прошел аналогичный флешмоб.
Как сообщае "Вести: Приморье" со ссылкой на newsnhk, 28 декабря 2019 года в 22:00 местного времени участники автомобильного сообщества «Флешмоб Находка» в преддверии Нового года создали «Новогоднюю Ёлку из авто». Гигантскую елку из более чем 100 машин выстроили на вертолетной площадке и сняли видео с помощью квадрокоптера. Зрелище гигантской елки с высоты птичьего полета очень завораживает.
На построение фигуры ушло более 3 часов. Потом включив фары и аварийные сигнализации, и сняли видео с высоты птичьего полета.
Это впервые произошло в Находке. Все участники группы которые приехали на флешмоб остались очень довольны полученным результатом и решили еще проводить такие мероприятия к разным знаковым событиям в разных частях города.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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