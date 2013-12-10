Елку из машин устроили в Находке
Любопытный флешмоб прошел накануне поздно вечером в Находке. Жители города припарковали свои автомобили в форме елки. Зажженные огни машин добавили новогодней иллюминации.
Видео флешмоба выложили в Сеть.
Видео - newsnhk
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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