Елку из машин устроили в Находке

Любопытный флешмоб прошел накануне поздно вечером в Находке. Жители города припарковали свои автомобили в форме елки. Зажженные огни машин добавили новогодней иллюминации.

Видео флешмоба выложили в Сеть.

Видео - newsnhk

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]