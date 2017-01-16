«Последний богатырь»: жители Приморья высказали свое мнение о премьере

Российское кино продолжает триумфальное шествие по кинотеатрам страны. Прошлогоднюю традицию, которую заложила кинокартина «Холоп», в эти новогодние праздник подхватил «Последний богатырь».

Вторая часть сказочной истории вышла на большие киноэкраны 1 января. Это - рассказ о приключениях сына Ильи Муромца – Ивана. По сюжету он участвует в богатырских сражениях, противостоя старинному злу. Первая серия трилогии вышла на экран еще осенью 2017 года.

Ожидается и третья — под конец только наступившего, 2021 года. Между тем, вторая часть российского фэнтези «Последний богатырь. Корень зла» прочно заняла место в лидерах новогоднего кинопроката.

- Кино понравилось.

- Фильм отличный. Вторая часть лучше. Больше спецэффектов.

- Вторая часть мне больше понравилась. Более динамичная. Думая стоит всем сходить, с близкими, с родными.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]