Новости Общество Видео Культура
Сегодня, 16:17

«Последний богатырь»: жители Приморья высказали свое мнение о премьере

«Последний богатырь»: жители Приморья высказали свое мнение о премьере

Российское кино продолжает триумфальное шествие по кинотеатрам страны. Прошлогоднюю традицию, которую заложила кинокартина «Холоп», в эти новогодние праздник подхватил «Последний богатырь». 

Вторая часть сказочной истории вышла на большие киноэкраны 1 января. Это - рассказ о приключениях сына Ильи Муромца – Ивана. По сюжету он участвует в богатырских сражениях, противостоя старинному злу. Первая серия трилогии вышла на экран еще осенью 2017 года.

Ожидается и третья — под конец  только наступившего, 2021 года. Между тем, вторая часть российского фэнтези «Последний богатырь. Корень зла» прочно заняла место в лидерах новогоднего кинопроката.

- Кино понравилось.

- Фильм отличный. Вторая часть лучше. Больше спецэффектов.

- Вторая часть мне больше понравилась. Более динамичная. Думая стоит всем сходить, с близкими, с родными.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

"Вести: Приморье" в Instagram —
подпишитесь на самые актуальные и интересные новости!

Загрузка...

Ранее по теме