«Последний богатырь»: жители Приморья высказали свое мнение о премьере
Российское кино продолжает триумфальное шествие по кинотеатрам страны. Прошлогоднюю традицию, которую заложила кинокартина «Холоп», в эти новогодние праздник подхватил «Последний богатырь».
Вторая часть сказочной истории вышла на большие киноэкраны 1 января. Это - рассказ о приключениях сына Ильи Муромца – Ивана. По сюжету он участвует в богатырских сражениях, противостоя старинному злу. Первая серия трилогии вышла на экран еще осенью 2017 года.
Ожидается и третья — под конец только наступившего, 2021 года. Между тем, вторая часть российского фэнтези «Последний богатырь. Корень зла» прочно заняла место в лидерах новогоднего кинопроката.
- Кино понравилось.
- Фильм отличный. Вторая часть лучше. Больше спецэффектов.
- Вторая часть мне больше понравилась. Более динамичная. Думая стоит всем сходить, с близкими, с родными.
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