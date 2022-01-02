Финальная часть сказочного триквела «Последний богатырь: посланник тьмы» собирает полные залы в кинотеатрах Владивостока

Русская былина с голливудским размахом. Фильм создан при участии телеканала «Россия». Критики говорят о возрождении жанра семейное кино в отечественном прокате. Чем запомнился российский фэнтези приморцам? О самом добром фильме новогодних киновыходных, в сюжете Татьяны Дубко.

Из кинозала за тридевять земель. Зритель снова в сказочном Белогорье, где все роде бы идет своим чередом. Иван и Василиса готовятся к свадьбе. Баба Яга и водяной флиртуют, Кощей держится светлой стороны. Но с первых же минут крутой поворот сюжета.

Иван со сказочной командой отправляется на поиски невесты. Им предстоит разрушить планы коварной Галины. Волшебство врывается в современный мир и бежит по Кутузовскому на курьих ножках.

В финальной части ключевые персонажи будто меняются местами. Теперь уже волшебникам со стажем предстоит освоить магию Москоу-сити. Сказка, в которую верят дети и в которой есть над чем посмеяться взрослым. Хрестоматийные былинные герои попадают в курьезные ситуации. Искрометный юмор - отличительная черта всего кинотриквела. Сила третьей части в юморе.

Кстати, как отмечают критики, это не просто легкое кино на выходные. Сказка-экшен постепенно перерастает в сложносочиненную драму, где даже отрицательный герой не всегда про зло

Первые дни января и уже полные залы. В прокате ждут хороших цифр, вспоминая рекорд второй части. В 2021ом сказка собрала больше 2 млрд рублей. Зрители отмечают, это достойное завершение трилогии.

Потому что каждый приморец должен увидеть сам, какой у сказки конец. В прокате фильм еще как минимум ближайшие полторы недели.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]