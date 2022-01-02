Новости Общество Видеорепортаж

Финальная часть сказочного триквела «Последний богатырь: посланник тьмы» собирает полные залы в кинотеатрах Владивостока. Видеорепортаж Татьяны Дубко.

Финальная часть сказочного триквела «Последний богатырь: посланник тьмы» собирает полные залы в кинотеатрах Владивостока

Русская былина с голливудским размахом. Фильм создан при участии телеканала «Россия».  Критики  говорят о возрождении жанра семейное кино в отечественном  прокате. Чем запомнился российский фэнтези приморцам? О самом добром фильме новогодних киновыходных, в сюжете Татьяны Дубко.

Из кинозала за тридевять земель. Зритель снова  в сказочном Белогорье, где все роде бы идет своим чередом. Иван и Василиса готовятся к свадьбе. Баба Яга и водяной флиртуют, Кощей держится светлой стороны. Но с первых же минут крутой поворот сюжета.

Иван со сказочной командой отправляется  на поиски невесты. Им предстоит разрушить планы коварной  Галины. Волшебство врывается в современный мир и бежит по Кутузовскому на курьих ножках.

В финальной части ключевые персонажи будто меняются местами. Теперь уже волшебникам со стажем предстоит освоить магию Москоу-сити. Сказка, в которую верят дети и в которой есть над чем посмеяться взрослым. Хрестоматийные былинные герои попадают в  курьезные ситуации. Искрометный юмор  - отличительная черта  всего кинотриквела. Сила третьей части в юморе.

Кстати, как отмечают критики, это не просто легкое кино на выходные. Сказка-экшен постепенно перерастает в сложносочиненную драму, где даже отрицательный герой не всегда про зло

Первые дни января и уже полные залы. В прокате ждут хороших цифр, вспоминая рекорд второй части. В 2021ом  сказка собрала больше 2 млрд рублей. Зрители отмечают, это достойное завершение трилогии.

Потому что каждый приморец должен увидеть сам, какой  у сказки конец.  В прокате фильм еще как минимум ближайшие полторы недели. 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Подписывайтесь на наш канал в Одноклассниках,
будьте в курсе последних событий!

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Загрузка...

Ранее по теме