«Последний богатырь: Посланник Тьмы» – новый фильм Disney, студии Yellow, Black and White и Телеканала «Россия» – завершает весёлую приключенческую киноэпопею «Последний богатырь», первая часть которой вышла на экраны в 2017 году. Снятая на материале русских народных сказок и былин, но с поистине голливудским размахом, картина погружает зрителей в увлекательный сюжет, разворачивающийся одновременно в сказочном Белогорье и современной Москве. Перемещаясь из мира сказок в привычную нам реальность, выдуманной древности в настоящий мир, герои совершают подвиги, побеждают нечистую силу и поддаются чарам, не признающим ни временных, ни географических границ.

Зрителей вновь ждёт волшебство и добрый юмор, неожиданные сюжетные повороты и захватывающий дух экшен. Поклонники франшизы не только снова попадут в сказочный мир Белогорья, встретятся с полюбившимися героями, но и увидят новые приключения знакомых персонажей в реалиях современного мегаполиса – с поездками на такси и мотоциклах, мобильными телефонами и телевизорами. Сюжет фильма готовит зрителям множество непредсказуемых поворотов и сюрпризов, а также подарит встречу с новыми волшебными персонажами, известными каждому по русским сказкам, но – в новых, оригинальных амплуа.

«В новом фильме волшебство будет буквально ждать нас за поворотом – герои сказок окажутся частью нашей повседневной жизни, – говорит генеральный директор Disney в России, СНГ, Центральной и Восточной Европе Кахабер Абашидзе. – Это заключительная часть трилогии, и наш очень любимый проект. Нам удалось вместе с партнерами не только по-новому весело и необычно показать любимых с детства персонажей, но и сделать уникальные русские истории частью огромной семьи Disney. Это успешный опыт, который нам было бы интересно продолжать».

Эдуард Илоян, генеральный продюсер Yellow, Black and White: «У нас высокие ожидания от третьей части франшизы, над которой работали талантливые авторы под руководством Виталия Шляппо. Я бы хотел поблагодарить за вклад в создание трилогии всех участников — речь и про нашу внутреннюю команду, и наших партнеров из Disney и Телеканала «Россия». Каждый обогатил проект своей экспертизой, подходами и альтернативными взглядами, что позволило создать правильную магию на экране, которая не первый год возглавляет новогодний бокс-офис».

«Ожидание чуда – неотъемлемая часть праздничной смены вех: и взрослые, и дети ждут подарков, ждут сказки, – отмечает генеральный директор телеканала «Россия» Антон Златопольский. – Это желание многомиллионной аудитории с неизменным успехом исполняет «Последний богатырь». Нашим замечательным партнерам из Disney и Yellow, Black and White удалось создать новый сказочный эпос, который увлек всю страну и заставил всех с детским нетерпением ждать продолжения. Казалось бы, «Последний богатырь» уже удивил всем, чем мог – такого Колобка, Кощея, Водяного, Бабы Яги еще не бывало, а теперь еще появится феноменальная Жар-птица. Когда за дело берутся увлеченные профессионалы высокого класса, их фантазия неисчерпаема, и чудеса – сбываются. Уверен, премьера новой, глубокой и поразительной волшебной истории о богатыре Иване и похождениях любимых героев из Белогорья в современной Москве, – сделает праздник сказочным. В прямом и переносном смысле, для всех без исключения».

Идея «Последнего богатыря», в своем первоначальном варианте, была сформулирована много лет назад, когда компания Disney впервые обратилась к режиссёру Дмитрию Дьяченко с предложением снять современную киноисторию на русском былинном материале. Даже название тогда фигурировало – «Меч-кладенец». И хотя проект не состоялся, несколько лет спустя к идее сделать увлекательный приключенческий фильм для детей вернулись, теперь уже – в партнерстве с Yellow, Black and White. В результате на экраны российских кинотеатров вышла картина, для которой, по словам Дьяченко, «взяли известных персонажей, знакомых каждому с детства, и взглянули на них под другим углом».

Работа над фильмом «Последний богатырь: Посланник Тьмы» началась одновременно с работой над второй картиной «Последний богатырь: Корень зла» в 2017 году сразу после окончания съёмок первой части. На создание сценария, которым, как и прежде, занялась команда сценаристов сериала «Кухня» и фильма «Кухня в Париже» – Василий Куценко, Игорь Тудвасев, Димитрий Ян и Павел Данилов под руководством Виталия Шляппо – ушло около двух лет. Съёмки второго и третьего фильма трилогии также проходили одновременно и заняли в общей сложности более ста съёмочных дней.

«Во втором фильме мы глубоко проработали мифологию Белогорья и характер главного героя, который развивается как личность, превращается в богатыря и обретает сверхчеловеческую силу, – рассказывает режиссёр Дмитрий Дьяченко. – В завершающем трилогию фильме история становится более глубокой, и потому ещё интересней: теперь Ивану предстоит понять, как он сможет управиться с той силой, которую получил, какой путь для себя выберет. Это не только смешной приключенческий фильм, но и полное раскрытие всех линий, всех крючков, которые мы ранее везде насовали. Наконец, в финале, мы придём к полному пониманию всего происходящего».

В поиске похищенной Галиной Василисы, а в результате и в поиске ответов на самые главные для себя вопросы, Иван и его верные друзья покидают Белогорье и отправляются в современную Москву. «Сюжет фильма преимущественно разворачивается в столице вовсе не потому, что мы больше не смогли придумать приключений в Белогорье – это сказочное пространство может бесконечно насыщаться какими-то историями, событиями, странными и страшными персонажами, тут царит полное раздолье, – поясняет Дмитрий Дьяченко. – Но захотелось, чтобы именно в финальной части был какой-то неожиданный поворот, новая история. Представив избушку на курьих ножках на фоне современного города, нам показалось, что это будет классный кадр. И от этого всё и пошло-поехало». С попаданием Ивана в Белогорье, зрители могли посмотреть на знакомые сказочные сюжеты глазами современного человека. В фильме же «Последний богатырь: Посланник Тьмы» зрителям, наоборот, выпадет возможность взглянуть на привычные нам вещи глазами Бабы Яги, Кощея, Водяного, Колобка... А заодно узнать, что в Москве XXI века также встречаются сказочные герои, давно и прочно ассимилировавшиеся и ставшие неотъемлемой частью этого мира.

«Когда герои живут в сказке, зрителям интересна сама сказочная обстановка, поэтому мы ищем какие-то красивые леса, поля, строим невероятные декорации, создаём старинные костюмы и реквизит, – говорит Дмитрий Дьяченко. – А когда они оказываются в городе, который все уже много раз видели, тут, конечно, стоит постараться, чтобы показать знакомые улицы и дома в необычном виде, придумать что-то такое, что может зрителя удивить и поразить. Это сложнее, но, соответственно, и интереснее».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]