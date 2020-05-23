Все о российской вакцине от COVID станет известно к концу января

В ВОЗ отметили, с октября 2020 года получили 13 предложений о включении вакцин в список для использования в чрезвычайной ситуации

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) планирует получить полные данные о российской вакцине от коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, к концу текущего месяца. Об этом заявила в пятницу на брифинге помощник генерального директора организации Марианджела Симао, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на ТАСС.

"Начиная с октября прошлого года мы получили 13 предложений о включении вакцин в список для использования в чрезвычайной ситуации, - отметила она. - Вакцина, разработанная компаниями BioNTech из Германии и Pfizer из США, уже была одобрена ВОЗ. Другие продукты находятся на различных, в том числе продвинутых, стадиях рассмотрения".

"Например, мы получили информацию по китайской вакцине разработки компании Sinopharm, которая завершила третий этап клинических испытаний, - сказала Симао. - Совсем скоро мы получим полные данные от британско-шведской компании AstraZeneca; мы также планируем получить полные данные от российского разработчика Центра Гамалеи к концу января".

"Оценка этих продуктов со стороны ВОЗ важна не только потому, что от этого зависит разрешение на использование этой продукции в различных странах, но и потому, что это позволяет закупать вакцины международным организациям, такими как ЮНИСЕФ", - подчеркнула помощник генерального директора.

Россия 11 августа 2020 года первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса "Спутник V", разработанную Центром Гамалеи. Препарат прошел клинические испытания в июне - июле, пострегистрационные исследования начались в Москве 7 сентября, первую вакцину добровольцы получили 9 сентября. В программе участвую 40 тыс. человек, 10 тыс. из которых получили плацебо. Эффективность "Спутник V", согласно промежуточным результатам исследований, превышает 95% на 42-й день после введения первой дозы препарата при условии получения пациентом второй дозы.

Заявки на приобретение свыше 1,2 млрд доз вакцины "Спутник V" поступили более чем от 50 стран. Вакцина для поставок на зарубежные рынки будет производиться международными партнерами Российского фонда прямых инвестиций в Бразилии, Индии, Китае, Южной Корее и других странах.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]